Le Sea Life Blankenberge relâche deux nouveaux phoques

Les deux mammifères, baptisés Draakje et Selkie, avaient été retrouvés malades et blessés sur les plages de Lombardsijde et de Coxyde en mars dernier. Draakje avait de la fièvre et présentait plusieurs blessures au niveau de la tête. L'animal, qui a également perdu un oeil en raison d'une infection, a pleinement récupéré et est désormais apte à retrouver son habitat naturel.

Selkie présentait pour sa part des blessures au niveau des nageoires et avait également de la fièvre mais est aussi à présent complètement rétablie après avoir été soignée dans les installations du centre. "Le rétablissement de Selkie est un bel exemple de la manière dont nos efforts peuvent faire une différence pour ces animaux", explique Jonathan Meul de Sea Life. "Ses blessures sont complètement guéries et elle est prête à nager à nouveau librement."