Pas-de-Calais: mobilisation autour d'un sanglier menacé d'euthanasie

La cour d'appel de Douai se prononcera vendredi sur le sort de Toto, un sanglier adopté par une famille et menacé d'être euthanasié, autour duquel population locale, avocats, association et élus se mobilisent pour le sauver.

En juin, le tribunal judiciaire arrageois s'était opposé à le faire euthanasier, mais le parquet a fait appel. Le dossier a été renvoyé devant la cour d'appel de Douai où s'est tenue une audience lundi.

En France, la détention d'un animal sauvage prélevé dans la nature est interdite.

Pour éviter la mort au sanglier, la ville de Charleville-Mézières dans les Ardennes -département qui a pour emblème le suidé- s'est proposée de l'accueillir dans son parc municipal.

Quand il a été recueilli, "il était blessé et venait d'être attaqué par d'autres animaux", a indiqué à l'AFP Me Sarah Arpagaus avocate de la ville de Charleville-Mézières. Il s'agissait d'un animal sauvage. Il a été soigné et élevé au biberon, il est devenu totalement apprivoisé (...) C'est un gros chien", argue l'avocate.