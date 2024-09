Près de 2.000 foyers de fièvre catarrhale ovine confirmés en France

La FCO 3 est apparue l'an passé aux Pays-Bas.

Pour endiguer les effets de la maladie, qui n'est pas transmissible à l'homme, le gouvernement français a annoncé le 30 août la commande de 5,3 millions de doses complémentaires contre la FCO 3, en plus des 6,4 millions de doses déjà commandées. Celles-ci seront fournies gratuitement aux éleveurs dans les régions touchées.

Avant l'apparition de la FCO 3, les éleveurs français faisaient face depuis plusieurs années aux FCO de sérotype 4 et 8.

Or, la FCO 8 connaît un regain d'activité ces dernières semaines dans le sud de la France, à la faveur de l'apparition d'un nouveau variant. Un vaccin, différent de celui contre la FCO 3, existe et a été pris en charge par l'État de 2008 à 2018, mais il ne l'est plus pour cette épizootie, désormais considérée comme endémique en France.