Puits de carbone et de biodiversité, la mangrove de Mayotte en danger

"Ici, on peut voir trois palétuviers différents: des rouges, des jaunes et des blancs", complète sur le même ton El Hakim, 12 ans, un de ses quatre camarades de CM2 de l'école de Chirongi, au sud de l'archipel français de l'océan Indien.

"On est venu expliquer comment protéger la mangrove, en arrêtant de jeter des déchets". Sérieuse comme un professeur, Aïnati joue les guides d'un jour au milieu des racines tentaculaires des palétuviers qui s'engouffrent dans le sol vaseux de Mayotte.

"Nous travaillons avec des scolaires pour les sensibiliser au respect de cet environnement", souligne Grégoire Savourey, chargé de mission biodiversité pour l'UICN. "Ils choisissent un site, et y reviennent régulièrement pour l'étudier et le protéger".

A Mayotte, cette végétation particulière qui croît à l'interface de la terre et de la mer est spécialement menacée par la prolifération de déchets et l'agriculture.

Etalée sur près de 750 hectares, la mangrove y constitue un marqueur de la biodiversité.

"Ce sont des nurseries à poisson car l'environnement y est calme. Et on y trouve des espèces remarquables et menacées", précise Grégoire Savourey.