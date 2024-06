Tom&Co acquiert la pharmacie vétérinaire en ligne Barq

PharmaPets et Vetostore sont spécialisés dans l'alimentation vétérinaire et diététique et offrent une large gamme de produits parapharmaceutiques et d'accessoires. Leurs services sont également renforcés par une équipe de vétérinaires et d'experts avec lesquels les clients peuvent communiquer facilement et rapidement pour des conseils et un soutien.

Fondée il y a six ans, la société Barq Europe affiche un chiffre d'affaires de plus de 45 millions d'euros.