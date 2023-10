Une orque observée pour la première fois à la côte belge: elle s'est échouée sur la plage

L'orque aperçue dimanche matin au large des côtes belges s'est échouée sur la plage de La Panne, a indiqué Kelle Moreau de l'Institut royal belge des sciences naturelles. Une autopsie du corps du cétacé sera réalisée lundi, a-t-elle précisé.

Les premières informations concernant la présence de l'orque sont parvenues vers 09h00 dimanche. À ce moment-là, l'animal, baptisé "Reveil" par la commune de La Panne, se trouvait à la frontière entre Nieuport et Oostduinkerke, mais se dirigeait vers le sud, en direction de la France. Le cétacé s'était aussi dangereusement rapproché de la Côte à hauteur de Saint-Idesblad, plus tôt dans la journée. "Nous avons essayé de la décourager de se rapprocher de la plage avec un bateau, mais elle ne réagissait déjà plus", ajoute Kelle Moreau.