"Ça coûte plus cher" et "on manque de bornes de recharge": ce spécialiste estime pourtant que les voitures électriques, "c'est le futur"

Cette date désigne la fin de production des moteurs thermiques. "Les utilisateurs pourront continuer à rouler avec des moteurs thermiques, mais on ne pourra plus en produire", ajoute le spécialiste. Il estime que "beaucoup de constructeurs sont prêts" pour cette transition. "Que ce soit en 2035 ou en 2037, je n'en sais rien, mais je pense que la voiture électrique va devenir le futur", insiste Laurent Louyet.

"Vraiment, le futur sera électrique", avance notre invité, Laurent Louyet. Quand on lui demande de préciser, il répond: "Ce sont les demandes de l'Europe et tous les constructeurs ont investi énormément d'argent pour y arriver. Après, est-ce que cette date de 2035 va rester, je ne sais pas."

"Les incitants font la différence"

S'il est convaincu que les voitures électriques vont devenir la norme, l'homme à la tête des garages Louyet estime que "les incitants font la différence": "Si on regarde le marché belge, on voit que le marché particulier est vraiment très lent pour passer sur les moteurs électriques. En revanche, une grande majorité des entreprises, avec une déductibilité à 100% pour les véhicules électriques, y sont passées."

Dans tous les cas, "il n'y aura pas de retour au moteur thermique", selon lui. Il admet tout de même que "la transition se passe moins rapidement que prévu pour les particuliers": "Ils nous disent qu'ils profitent de la dernière occasion de rouler avec un moteur thermique. Le frein, c'est surtout le manque d'aide. Il n'y a pas d'intervention de l'État pour aider cette transition, or, le prix de ces véhicules est quand même plus important."

Il dit qu'en général, la voiture électrique coûte entre 5 et 10% plus cher. Au-delà de ça, le manque de bornes de recharge peut aussi effrayer le consommateur: "Il en manque vraiment en Belgique, encore plus en Wallonie. Il y a des efforts qui sont faits, mais ils ne sont pas encore suffisants pour rassurer tous les utilisateurs. Quand on s'écarte des grandes villes, on sait que c'est plus compliqué", conclut notre interlocuteur.