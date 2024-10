Ferrari lance un nouveau modèle à 3,6 millions d'euros

La F80 sera ainsi l'un des modèles les plus chers construit par la marque italienne. Les premières livraisons sont prévues d'ici à la fin de l'année.

La F80 est la première "supercar" construite par Ferrari depuis 2013. Parmi les autres "supercars" de la marque italienne, soit des voitures sportives, luxueuses et fabriquées à une quantité limitée, on retrouve notamment la GTO, sortie en 1984, et l'Enzo, en 2002.