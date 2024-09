Le chinois NIO candidat repreneur pour le site d'Audi Brussels

Audi recherche assidûment un repreneur pour son usine forestoise. Ce serait la dernière alternative à une fermeture qui semble de plus en plus inévitable alors que le groupe Volkswagen, auquel appartient Audi, a décidé de ne plus construire de voitures sur le site bruxellois une fois les derniers exemplaires du SUV électrique Q8 e-tron sortis l'an prochain. Une fermeture pourrait entraîner la perte de 2.910 emplois.

Une délégation de NIO a visité le site d'Audi Brussels ces dernières semaines. Selon De Tijd, le constructeur chinois élaborerait une offre, qu'il devrait remettre au groupe VW d'ici lundi prochain.