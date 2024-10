Manifestation devant le siège de Bridgestone à Zaventem contre la fermeture d'une filiale

"Avec cette action, nous voulions exprimer notre mécontentement sur la façon dont les choses se passent", explique Eddy Kellens du syndicat ACV Bouw, pendant flamand de la CSC bâtiment - industrie & énergie. "Nous sommes heureux que l'action ait été bien suivie et que nous ayons été présents avec beaucoup de monde. Nous avons également pu parler à la direction pendant une heure et demie. C'était une conversation respectueuse et polie, mais essentiellement sourde. Les deux parties n'ont fait que répéter leurs arguments."

Le mois dernier, la direction avait exprimé son intention de fermer le site de Lanklaar, où 111 travailleurs risquent de perdre leur emploi. La phase d'information et de consultation des négociations a débuté hier/mercredi. Normalement, les syndicats et la direction auraient dû s'asseoir autour de la table ce vendredi, mais cette réunion a été reportée à mercredi. La direction avait besoin de plus de temps pour formuler des réponses à toutes les questions des syndicats.