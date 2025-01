Le cri d’alarme du secteur auto : une réglementation constructive pour une mobilité accessible à tous

Le secteur automobile belge, représenté par la Febiac, appelle à une réglementation stable et des mesures incitatives pour relever les défis environnementaux, technologiques et économiques. Avec 160.000 emplois et 2,6% du PIB, l’industrie défend une mobilité inclusive et durable.

Le secteur automobile demande aux autorités "des mesures incitatives et une réglementation qui soit stable, constructive et favorable", et non pas "contrariante, oppressante ou contre-productive". C'est ce à quoi a appelé vendredi après-midi Freddy De Mulder, président de la Fédération de l'automobile et du cycle (Febiac), lors de l'inauguration officielle du 101e Salon de l'Auto de Bruxelles. Le Premier ministre Alexander De Croo, le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet et le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close étaient présents pour l'occasion.

Des attentes élevées envers le secteur automobile

Les attentes envers le secteur de l'automobile sont très élevées en Belgique, selon le patron de la fédération, organisatrice du salon. "On demande à notre industrie d'être verte, d'atteindre le zéro émission, de construire des voitures sûres, d'utiliser des matériaux durables, de rester accessible et abordable pour tous les consommateurs", a-t-il énuméré. "Que nous contribuions à la fluidité du trafic, que nous soyons compétitifs par rapport à d'autres pays et d'autres continents, qui travaillent souvent avec une main-d'œuvre beaucoup moins chère et dont la réglementation est beaucoup plus souple. On nous demande beaucoup, beaucoup de choses. Et on peut nous les demander."