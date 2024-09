Celle-ci produit actuellement le modèle à succès EX40 et sa variante, la EC40. L'usine a produit cette année son tout dernier modèle diesel, un V60, encore construit en modèle hybride. Son portefeuille comprendra prochainement la EX30, un modèle actuellement produit uniquement en Chine.

"Volvo Car Gand poursuit son plan d'électrification et reste, avec deux modèles entièrement électriques en production et l'arrivée d'un troisième, l'un des fers de lance du groupe en la matière", indique l'usine gantoise.

Ce dernier, qui arrivera l'an prochain, fait partie des modèles entièrement électriques les plus vendus en Europe, souligne l'usine gantoise, qui compte 7.000 collaborateurs et figure ainsi parmi les plus importants employeurs industriels de Flandre.