Amir: un album intime, "comme si j'avais fait le compte-rendu de ma thérapie"

Disponible depuis le 13 septembre, ce quatrième opus du chanteur franco-israélien, 40 ans, est présenté comme une oeuvre introspective et cathartique, la plus personnelle de l'artiste révélé par le télécrochet The Voice en 2014 et l'Eurovision en 2016.

A cœur ouvert, le chanteur Amir raconte à l'AFP comment son nouvel album "C Amir" lui a servi de "journal intime" pour extérioriser sa "rage" et la "peine immense" liées à la perte inconsolable de sa mère.

Question: Pourquoi "C Amir" revêt-il une importance particulière à vos yeux ?

Réponse: "Ça me fait replonger dans une intensité émotionnelle forte. C'est un album né d'une véritable urgence et d'une volonté d'écrire et de traverser une étape d'extériorisation beaucoup de choses qui se sont cumulées au fil de deux années et demie à peu près, où je n'ai volontairement rien écrit alors que c'est ma passion."

Q: Qu'est-ce qui vous avait à ce point éloigné de l'écriture ?

R: "En juillet 2021, on commence à suspecter des problèmes de santé chez ma mère et, en août 2021, le couperet tombe. Mon père, lui-même radiologue, va confirmer le diagnostic d'un cancer du pancréas à sa propre femme. J'ai perdu mon oncle et ma grand-mère d'un cancer du pancréas, on connaissait le verdict. On s'est juste demandé combien de temps et qu'est-ce qu'on peut faire pour prolonger ce temps.

Je me suis donc retrouvé avec tout le reste de la famille dans un tourbillon émotionnel, intense, que personnellement j'ai traduit en d'infinies actions de recherche, de prises de contact. Ça a été une sorte de tunnel où la musique n'avait plus trop sa place. J'en écoutais même pas, en fait. Je me suis dédié à maman et ça a duré 20 mois. Au bout de 20 mois, la vie change."