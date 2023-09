Anvers ouvre un registre de condoléances pour le compositeur François Glorieux

La Ville d'Anvers a ouvert un registre de condoléances pour le compositeur, pianiste et chef d'orchestre François Glorieux, décédé à l'âge de 91 ans dans la nuit de vendredi à samedi.

Né à Courtrai, François Glorieux a emménagé à Anvers alors qu'il avait une trentaine d'années et a composé plusieurs œuvres en l'honneur de la ville, comme "Sunrise On The River Scheldt", "'t Eilandje" ou "Antwerp Hymn".

Musicien polyvalent, il était à l'aise tant avec la musique classique que le jazz ou encore la musique pop. François Glorieux a travaillé tant avec des chefs d'orchestre que des chorégraphes réputés comme Béjart, Panov et Corelli. Il a par ailleurs dirigé le Stan Kenton Band aux États-Unis, les Locke Brass Consort et le BBC Radio Orchestra au Royaume-Uni, ainsi que l'orchestre philharmonique de Bruxelles. Le Belge, connu pour être l'un des plus grands compositeurs du pays, comptait parmi ses fans la légende de la pop Michael Jackson.