Astérix sort un album au profit des Restos du cœur

"Pour nous, tout de suite, il y a eu une évidence: il fallait qu'Astérix et les Restos se retrouvent autour des banquets et des grands chefs", a-t-il ajouté.

"On voulait apporter notre pierre aux Restos du cœur", affirme à l'AFP le directeur général des éditions Albert René, Céleste Surugue, qui a rencontré via un ami commun Romain Colucci, le fils de Coluche, fondateur des Restos.

Jérémie et Sophie Verdeau Pollini, du Potager du Nebbio à Oletta (Haute-Corse), illustrent le banquet de l'album "Astérix en Corse" avec des blinis de châtaigne et crème de brocciu, et du velouté de potimarron, recettes de saison.

"L'album a fait rire toute ma génération en Corse. Il est plein de scènes assez vraies, même si c'est de la caricature, c'est exagéré, en tout cas c'est très drôle", dit la cheffe.

"J'ai voulu donner ma contribution aux Restos de cette manière. Entre leur travail et le nôtre, il y a des ponts: on fait de plus en plus attention à ne pas jeter, et à redistribuer", ajoute-t-elle.