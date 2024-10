Baignoires remplies de fleurs, séparer des grains de riz: l'exposition Abramovic à Shanghai

Pour l'œuvre "Counting the Rice" ("Compter le riz") par exemple, des visiteurs assis devant de petites tables, doivent séparer des grains de riz blancs des grains noirs d'un petit monticule, les compter et inscrire le résultat sur un papier qu'ils rapportent chez eux.

"Transforming Energy", qui se tient jusqu'au 28 février 2025 au Musée d'art moderne de Shanghai, est la plus grande exposition jamais organisée par Marina Abramovic. Elle est "très différente de toutes les expositions qui ont jamais été conçues" et "très radicale", avait promis l'artiste.

"La latitude et la perspective de (son travail) sont incroyables, je pense qu'elle est géniale", souligne une visiteuse, Nikki Yang, 43 ans, qui avait déjà vu son travail à New York. "Je n'aurais jamais pensé qu'elle exposerait un jour en Chine", ajoute-t-elle.

A un autre étage du musée, ils sont invités à ranger leur téléphone --une expérience difficile pour certains Chinois qui ont les yeux souvent rivés sur leur écran-- et à utiliser un casque anti-bruit, le tout en répétant des gestes, comme fermer ou ouvrir une porte.

"J'ai fermé les yeux pour sentir l'énergie des cristaux, et même si je ne la sentais pas, je me suis senti très détendu", explique le jeune homme qui avait découvert pour la première fois cette artiste à l'école.

Outre des dizaines de nouvelles oeuvres, l'exposition retrace aussi la marche sur la Grande Muraille de Chine, à travers plus d'un millier de photos et vidéos.

Marina Abramovic s'est fait connaître avec une œuvre audacieuse, qui repousse les limites et efface la frontière entre le corps de la performeuse et son art, souvent avec l'assistance du public.

En 2010, assise sur une chaise du Musée d'art moderne (MoMA) de New York qui lui consacrait une exposition, elle avait vu défiler plus de 1.500 visiteurs sur plusieurs mois.

Dans une autre de ses performances les plus célèbres, "Rhythm 0", en 1974, elle était restée assise immobile sur une chaise pendant six heures pendant que le public avait à sa disposition 72 objets à "utiliser" - dont des fleurs, des couteaux et un pistolet - sur elle comme bon lui semblait.

Certains membres du public avaient fini par se montrer violents, réalisant qu'ils pouvaient agir en toute impunité.