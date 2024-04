Benjamin Millepied revisitera le ballet Roméo et Juliette fin octobre à Forest National

Le chorégraphe français Benjamin Millepied et sa compagnie L.A. Dance Project présenteront leur vision du ballet Roméo et Juliette à Forest National à la fin du mois d'octobre, annoncent jeudi les organisateurs dans un communiqué.

Dans cette interprétation moderne du ballet composé par Sergueï Prokofiev, l'ancien directeur de la danse de l'Opéra de Paris et ses 16 danseurs transformeront les amants malheureux de Shakespeare en jeunes adultes évoluant dans un cadre urbain où les contraintes et les préjugés de la société ne leur laissent aucune chance de voir leur histoire d'amour s'épanouir.

Avec un casting différent chaque soir, incluant des variations de combinaisons de genres, le chorégraphe a la volonté de faire de cette version une célébration universelle de l'amour. À chaque représentation, une variante de la pièce sera jouée de manière aléatoire: les spectateurs suivront alors Roméo et Roméo, Juliette et Juliette ou Roméo et Juliette.