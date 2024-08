Bruxelles est en fleurs jusqu'à la fin août

Bruxelles habille son hyper-centre d'installations artistiques végétales, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 25 août, annonce l'échevinat des Affaires économiques de la commune dans un communiqué. L'initiative rejoindra le traditionnel Tapis de fleurs sur la Grand-Place.

L'opération "Commerces en fleurs" propose de découvrir les créations de divers artistes et fleuristes au travers d'une déambulation en 17 étapes, sur le thème des "créatures imaginaires". La promenade démarre dans la cours de l'Hôtel de ville, puis continue au détour de la rue des Brasseurs, de la rue de l'Étuve, la place Saint-Jean, ou encore de l'Îlot Sacré.

De plus, une centaine de vitrines sont décorées par le fleuriste bruxellois Do flowers, et "un bar à fleurs offrira des bons de réduction sous forme de fleurs", souligne l'échevin aux Affaires économiques, Benhur Ergen.