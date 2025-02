"Ce n'est plus vraiment un tableau": comment expliquer le succès de la Joconde, l'œuvre la plus célèbre au monde ?

Elle incarne une forme de Beauté intemporelle et fait l'objet d'une incroyable attraction depuis 500 ans : La Joconde. Elle est l'œuvre d'art la plus célèbre, l'une des plus mystérieuses aussi, et peut-être la plus détournée sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, le président français a annoncé qu'elle aurait une salle à part entière au Louvre, tant les visiteurs du monde entier se déplacent pour la voir.

Le Louvre est le musée le plus visité au monde, accueillant près de 30.000 visiteurs par jour, principalement des touristes venus admirer l'œuvre d'art la plus célèbre du monde : la Joconde, un tableau de 77 cm sur 53.

L'expert en peintures anciennes poursuit : "Si vous êtes un touriste chinois et que vous venez à Paris, la première question que vos amis vous poseront, c'est 'As-tu vu la Joconde?'. Mais rarement, le touriste parlera de son ressenti, car aujourd'hui, plus personne ne regarde ce tableau avec un œil neuf", ajoute Éric Turquin.

Mais pourquoi ce tableau suscite-t-il autant d’intérêt et de fascination ?

Une œuvre énigmatique

Il y a plus de 500 ans, Léonard de Vinci a utilisé une technique appelée "sfumato", qui consiste à estomper les contours du sujet, rendant son expression mystérieuse. "Ce tableau est flou parce qu'on ne saisit pas bien son émotion. Parfois, on dirait qu'elle sourit, mais selon l'angle, on ne le voit plus. On a aussi l'impression qu'elle nous suit du regard. On ne se sent pas face à un être humain ordinaire", explique Inga Rossi Schrimpf, directrice des collections des musées royaux des Beaux-Arts.

L’identité de la Mona-Lisa reste également incertaine. On pense qu'il pourrait s'agir de Lisa Gherardini, l'épouse d’un marchand de soie florentin, mais le mystère autour de son identité alimente l’intérêt pour cette figure au regard mélancolique et au sourire énigmatique. "Ce qui est fascinant dans ce tableau, ce n’est peut-être pas le portrait d'une personne réelle, mais plutôt ce que Léonard a cherché à capturer : l’essence de la beauté milanaise, la définition de la plus belle femme de Milan", précise Éric Turquin. En effet, les traits de la Mona-Lisa sont lisses et sans accent particulier.