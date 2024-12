Les choix BD de Seb: "Ginseng Roots", une BD pour comprendre l'Amérique de Trump

Avec "Ginseng Roots", Craig Thompson, auteur américain né dans la Wisconsin, évoque son enfance dans cet État rural qui a voté Trump. À travers sa vie dans une famille pauvre et très religieuse, il évoque son travail durant l'été dans l'industrie du Ginseng, une racine très recherchée en Asie. Avec son graphisme original, "Ginseng Roots" nous éclaire sur les États-Unis d'hier et d'aujourd'hui. Celle de Donald Trump.

Cette fois, il revient encore sur son enfance, mais par le biais de l'industrie du Ginseng, cette racine qui a de nombreux usages en Asie et qui est très difficile à cultiver. Dans les années 80, elle faisait la richesse du Wisconsin où vivait Greg Thomson. L'occasion pour le jeune garçon de gagner de l'argent et d'échapper un peu à sa vie ennuyeuse. "Avec cet argent, je m'achetais des BD pour m'échapper de ce monde qui m'oppressait" m'explique Craig Thompson.

À travers cette BD, l'auteur raconte sa vie d'enfant dans un monde dur où les perspectives sont réduites. Il explique comment ses parents l'ont retiré de l'école, car trop dangereuse et susceptible de mettre en cause les préceptes de l'Église. Les chansons comme "We are the world" par exemple étaient considérées comme sataniques par mon père. Celui-ci ne vote pas, en général, sauf contre l'avortement !

Chanson satanique

Durant son récit, Craig Thomson raconte l'évolution du Wisconsin où Trump est même venu lors de son premier mandat, avec de belles promesses. "Ginseng Roots " est une BD qui raconte l'évolution du Ginseng dans l'économie aux États-Unis et les différentes crises qui se succèdent. Cet album dense se veut à la fois une enquête et un récit autobiographique. Il permet de comprendre l'Amérique de Trump. Une belle découverte.

"Ginseng Roots" de Craig Thomson aux éditions Casterman.