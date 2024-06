Comment le basket a sauvé la vie de Marjorie Carpréaux: "J'avais deux choix : ou je deviens une délinquante, ou je m'accroche dans le sport"

Marjorie Carpréaux a connu un parcours unique et profondément émouvant qui a forgé son caractère et sa carrière exceptionnelle dans le monde du basket. Son livre, "Rebondir", retrace ce parcours complexe et inspirant.

Un départ difficile

Abandonnée par sa mère biologique à l'âge de six mois, Marjorie Carpréaux a été placée dans un orphelinat. Rapidement, elle a été adoptée par une famille qui lui a offert un foyer aimant et stable. Ses parents adoptifs, éducateurs spécialisés, avaient déjà quatre enfants et avaient également accueilli une autre jeune fille, Micheline. Ce noyau familial chaleureux et structuré a joué un rôle crucial dans sa vie.

Une famille aimante

Dans sa nouvelle famille, Marjorie a trouvé une véritable tribu. Sa mère adoptive, qu'elle appelle "Madre", et son père, qu'elle appelle "Padre", ont instauré des valeurs de communication et de sincérité. Marjorie a toujours su qu'elle était adoptée, un fait que ses parents n'ont jamais cherché à dissimuler. "L'honnêteté fait partie de leurs valeurs et pour moi, c'était hyper important", explique Marjorie.