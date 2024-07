Décès du chanteur Pascal Danel, interprète des "Neiges du Kilimandjaro"

Le chanteur né en 1944 avait débuté la chanson comme guitariste et chanteur d’un groupe de rock.

Auteur-compositeur, il compose un premier tube "La plage aux romantiques" en 1966, qui rencontre le succès en Europe, ainsi qu'au Brésil, au Canada et au Japon, avant de basculer vers les yéyés.

Fin 1966, sort "Les neiges du Kilimandjaro", son plus gros succès, enregistré en six langues et qui s’écoula à plus de 25 millions d’exemplaires. Le titre s'inspire d'une nouvelle d'Hemingway et apparaitra dans le film de Robert Guédiguian intitulé "Les neiges du Kilimandjaro".