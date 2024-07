Décès du Français Jacques Lewis qui avait participé au Débarquement

Le commandant Lewis, qui était pensionnaire et doyen de l'Institution nationale des Invalides depuis avril 2018, est décédé le 25 juillet, a précisé l'institution à l'AFP.

"Traversant les Pyrénées à pied, muni seulement d’une boussole, arrêté à son arrivée en Espagne (..) il parvint à s’extraire de la prison de Pampelune, monta à bord d’un cargo libérien et entama la traversée de l'Atlantique sous les bombardements allemands", a rappelé l'Elysée dans un communiqué.

Après la guerre, il fit carrière dans l'industrie cosmétique et devint ensuite un "passeur de mémoire".

Un fois projeté sur le sol français, il participa à la libération de Carentan (Manche) puis à la bataille de Normandie durant l’été 1944 et poursuivit, à travers les Ardennes, jusqu’en Allemagne.

Emmanuel Macron et son épouse saluent "la figure d’un destin français pétri de courage et d’audace, qui préféra risquer sa vie plutôt que son honneur, et permit à la Nation de retrouver sa liberté".