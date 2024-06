Découvrez "La Famille Hennedricks" avec Laurence Arné et Dany Boon, une comédie sur la vie de famille: "Un scénario solaire"

Partager:

Laurence Arné et Dany Boon présentent le film "La Famille Hennedricks", une comédie sur les familles recomposées.

RTL info : Laurence Arné, c'est votre premier film en tant que réalisatrice. Le thème des familles recomposées est central dans ce film. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? Laurence Arné : Je pense que ça parle à beaucoup de gens aujourd'hui. Je me suis un peu inspiré de ce que je voyais autour de moi, de ce qu'on vivait aussi. Et puis, ça parle de ma problématique au quotidien de maman, de belle-maman et de femme. On parle aussi de la charge mentale des parents et des femmes qui ont cette responsabilité d'initier les choses pour construire des souvenirs, fabriquer des moments uniques, comme mon personnage Justine qui essaye de créer des souvenirs pour unir sa famille.

Dany Boon, qu'en pensez-vous ? Est-ce important de créer des souvenirs en famille ? Dany Boon : Absolument. Les beaux souvenirs se construisent souvent en éloignant les enfants des écrans et des réseaux sociaux, en partageant des activités comme les jeux de société ou les balades à vélo. Le film de Laurence est magnifique et solaire. Il montre comment ces moments peuvent être les meilleurs pour les enfants et pour les parents. Les familles recomposées, ainsi que les enfants, se reconnaîtront dans ce film. Il y a une phrase dans la bande-annonce qui parle à beaucoup de parents : "Il faut oser lâcher prise." Comment fait-on ?

Dany Boon : C'est effectivement le plus difficile dans le rôle de parent. Laurence Arné : Il faut instaurer un cadre rassurant pour les enfants, tout en leur laissant de la place pour s'épanouir et proposer des choses eux-mêmes. La famille, c'est comme un groupe de rock : chaque membre doit trouver son instrument et son rythme, et les parents jouent le rôle de chef d'orchestre, en acceptant aussi les fausses notes. C'est un joyeux bordel, mais il doit être un peu cadré. Dans la vie, vous êtes en couple. Avez-vous écrit ce rôle en pensant à Dany ?