Deux nouveaux biens classés comme "trésors" par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Deux nouveaux biens ont été classés comme "trésors" par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), annonce cette dernière mercredi. Une Vierge attribuée à Passier Borman et le tableau "Satan semant l'ivraie" de Félicien Rops rejoignent ainsi un ensemble de 235 biens mobiliers.

La Vierge de la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, réalisée entre 1500 et 1520 et conçue spécifiquement pour la collégiale, est le seul exemple de statue en ronde bosse en bois polychromé attribuée au sculpteur Passier Borman conservée en FWB. Elle représente également les caractéristiques de la production des Borman, une famille de sculpteurs bruxellois dont les oeuvres sont présentes dans les édifices religieux de toute l'Europe. "Sa qualité d'exécution, la conservation remarquable de ses couleurs d'origine tout comme son iconographie particulière puisqu'il s'agit ici d'une Vierge jeune, sans enfant, les mains jointes et les cheveux lâchés, contribuent à sa rareté", détaille la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le tableau de Félicien Rops "Satan semant l'ivraie", réalisé en 1867, représente quant à lui un diable en train de piétiner le sol fraîchement labouré pour y disperser l'ivraie qui anéantira la récolte. La FWB souligne notamment la rareté du mode opératoire: une huile et crayon gras avec rehauts de gouache sur papier marouflé sur panneau de bois.