"Dune II" survole le box-office français

Le deuxième volet du blockbuster de science-fiction "Dune" a écrasé le box-office tricolore avec près de 1,4 million de spectateurs pour sa première semaine en salles, selon les chiffres de CBO Box Office publiés mercredi.

Le long-métrage de plus de deux heures et demie, toujours réalisé par le Québécois Denis Villeneuve, offre du grand spectacle mais aussi une réflexion sur pouvoir, foi et fanatisme.