Entre Carpentras et le street artist C215, une histoire d'amour à travers une exposition XXL

Dès l'entrée d'un somptueux bâtiment du 18e siècle, un chat dessiné de profil guette les visiteurs avec ses yeux perçants. A Carpentras, une exposition XXL illustre l'histoire d'amour entre C215, street artist parisien renommé mondialement et cette commune provençale de 30.000 habitants.

C215 est connu dans le monde entier pour ses pochoirs et fresques murales engagés, par exemple en hommage aux victimes après l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo en 2015 à Paris ou en soutien à l'Ukraine en guerre face à la Russie.

S'y succèdent à travers plusieurs tableaux, portraits ou objets du quotidien colorés, des thèmes chers à l'artiste: l'enfance, les figures de la Résistance, la poésie et le chat, son animal fétiche.

Mais pas question d'ouvrir les portes de ce lieu culturel mixte unique en France et de son trésor - près de 100.000 livres papier ou numérique, 1.200 tableaux, 500 statues et 3.400 manuscrits - à n'importe qui.

- "Surnaturelle" -

"L'idée lorsqu'on a conçu l'exposition, c'était de faire rentrer l'art urbain dans le musée et de faire sortir le musée dans la ville", détaille C215 qui a un temps collaboré avec son homologue britannique, Banksy.

"On m'a laissé carte blanche complète pour organiser à partir des murs et des emplacements qu'on pouvait me mettre à disposition, soit des reprises de tableaux de la collection (du musée), soit des portraits de peintres".

Comme Pierre Paul Rubens, "un des grands maîtres de la Renaissance", représenté sur un mur de la ville au milieu d'anciens tags.

Au total, trente-six œuvres sont disséminées dans le centre ancien de Carpentras parmi les commerces et les services publics, explique le pochoiriste aux cheveux poivre et sel.

"Carpentras est surnaturelle", estime Christian Guémy. "Une ville très ouverte où les classes sociales, les cultures, les langues se mélangent. Du provençal au français le plus classique ou à l'arabe maghrébin" et "l'hébreu, ajoute-t-il.

Carpentras fut à partir du XIVe siècle une terre d'asile pour la communauté juive, longtemps persécutée par le royaume de France, puis a accueilli diverses populations immigrées.

L'artiste a découvert la ville grâce à sa compagne: "Elle y a grandi, mes beaux-parents habitent ici, mes enfants depuis leur naissance, viennent y passer toutes leurs vacances"

A la bibliothèque comme en ville, l'exposition séduit tous les âges.

"C'est une très belle initiative", juge Michel Bernard, 73 ans, retraité, ravi de retrouver en dessin des personnages qui ont marqué sa jeunesse comme la ministre de la Santé, Simone Veil, célèbre pour avoir fait adopter la loi dépénalisant l'IVG en France, ou André Malraux, romancier puis ministre de la Culture.

"Je ne pensais pas du tout trouver ici, une vision presque poétique de l'art dans la rue!", sourit sa belle-sœur Annie Vinter, 67 ans, professeure des universités à Dijon.

Logan Vincent, 43 ans, auxiliaire de vie, a pu lui croiser C215 pour le féliciter et prendre un selfie: "Depuis des années, je vois ses œuvres sur les boîtes aux lettres de la Poste, un peu partout. Et maintenant, je le vois en vrai!"

Percevoir la satisfaction des Carpentrassiens, répond au désir de Christian Guémy: "M'émanciper, y compris de la performance, travailler sur des choses confidentielles, moins +mainstream+."

Celui qui partage son temps entre l'Ile-de-France et Carpentras se donne un an pour s'installer définitivement: J'ai acheté une maison (...), je ne sais pas si j'y finirai mes jours mais c'est parti pour (durer) un bon moment".