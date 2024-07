Entre deuil et espoir: l'Orchestre ukrainien de la Liberté part en tournée internationale

Drapeau bleu et jaune de l'Ukraine grand déployé, un lacrimosa et l'"Ode à la joie" au répertoire, l'Orchestre ukrainien de la Liberté composé d'artistes opposés à l'invasion russe, répète à Varsovie, en vue d'une tournée internationale qui débutera vendredi à Paris.

Le répertoire de la tournée comprend notamment la 9e symphonie de Beethoven et sa célèbre "Ode à la joie" - l'hymne de l'Union européenne - traduite en ukrainien pour la première fois par Keri-Lynn Wilson et Ievgenia Iermatchkova.

Keri-Lynn Wilson, Canadienne d'origine ukrainienne, a créé l'orchestre en coordination avec le ministère ukrainien de la Culture, le Metropolitan Opera de New York et l'Opéra national polonais de Varsovie.

"Je me suis dit: qu'est-ce qui pourrait être encore plus fort que de jouer ce morceau de musique aussi puissant et d'y ajouter la langue de l'Ukraine que Poutine tente de réduire au silence et de détruire", raconte Mme Wilson.

La tournée débutera à Paris, avant de se poursuivre dans plusieurs villes polonaises, à Londres, New York, et de s'achever à Washington.

- "La guerre se rapproche de plus en plus" -

De nombreux musiciens sont eux-mêmes des réfugiés, ayant fui l'Ukraine au début de la guerre. D'autres, comme Lessia Demkovytch, violoncelliste de 49 ans, vivent à l'étranger depuis des années.