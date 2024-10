Guillotine et politique omniprésente: la Terreur exposée à Paris

La guillotine et la politique omniprésente dans l'espace public: la période de la Terreur, en 1793 et 1794, est exposée au musée Carnavalet-Histoire de Paris à partir de mercredi.

Du printemps 1793 à l'été 1794, après l'exécution de Marie-Antoinette puis Louis XVI, le régime révolutionnaire bascule dans une radicalité qui lui fait supprimer ses opposants et le maximum de traces de l'Ancien régime.

L'exposition s'ouvre sur les restes de la Constitution de 1791, démolie par un pilon en mai 1793, parce qu'elle conservait la monarchie. "Presque une pièce d'art contemporain", selon l'une des commissaires d'exposition, Anne Zazzo.

Plusieurs salles plus loin, c'est une authentique lame de guillotine "fin XVIIIe siècle", objet "particulièrement rare et donc précieux", sous vitrine et entre des murs rouges. L'exposition rappelle la sévérité de la justice d'exception qui régnait à Paris: sous la Terreur, un prévenu sur deux était condamné à mort. Et "Paris était truffé de prisons, toutes très remplies", décrit l'historien Guillaume Mazeau.