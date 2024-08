JO-2024: Los Angeles rallume la lumière, au terme d'un show de clôture plutôt sombre

Le groupe est ensuite apparu en vidéo pour un mini-concert filmé depuis la Californie, avant de laisser sa place à une autre mégastar du cru, la chanteuse Billie Eilish, puis Snoop Dogg, envoyé spécial pour la télé NBC et devenu en marge des terrains parisiens une icône virale sur les réseaux, et enfin la légende du rap Dr Dre.

La sécurité du stade a dû contenir l'enthousiasme de certains athlètes qui voulaient rester sur scène, pendant le concert. "Il y a eu un vrai moment de panique de l'organisation (mais) nous on était dans notre élément", ont raconté à l'AFP deux de ses membres, Thomas Mars et Laurent Brancowitz, après le show.

A leurs côtés, la Belge Angèle est venue interpréter "Nightcall" de Kavinsky (B.O. de "Drive"), et Air, les compagnons de toujours de la French Touch, ont offert une version de leur tube "Playground Love" ("The Virgin Suicides").

Comme un trait d'union entre France et Etats-Unis, Yseult a conclu le show en toute beauté avec une interprétation de "My Way", classique de Frank Sinatra adapté d'un tube de Claude François, "Comme d'habitude", tandis qu'une autre voix forte, celle de l'Américaine H.E.R., avait plus tôt entonné l'hymne américain.