"Kairos" de Jenny Erpenbeck remporte l'International Booker Prize

Le livre "Kairos", de l'écrivaine berlinoise Jenny Erpenbeck, a remporté mardi soir l'International Booker Prize du meilleur roman traduit en anglais, qui récompense pour la première fois un auteur allemand.

Le roman retrace la relation amoureuse destructrice entre une jeune femme et un homme plus âgé dans le Berlin-Est des années 1980, sur fond d'idéalisme broyé de l'ex-Allemagne de l'Est.