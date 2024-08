Kenya: "Anguka Nayo", l'hymne inattendu de la contestation antigouvernementale

SIMON MAINA

"On savait que c'était un hit": si le duo de rap kényan Wadagliz s'attendait à voir son titre "Anguka Nayo" décoller, il n'avait jamais imaginé le voir devenir un hymne des manifestations qui ont secoué ces dernières semaines ce pays d'Afrique de l'Est.

Leur refrain accrocheur, sur une ligne de basse et un rythme entêtants, a résonné dans les cortèges du mouvement né début juin au sein de la jeunesse kényane contre le projet d'augmentation des taxes dans le budget 2024-25, devenu une contestation du président William Ruto et plus généralement de la mauvaise gouvernance et la corruption dans le pays.