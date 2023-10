"Killers of the Flower Moon", l'histoire vraie derrière le film de Scorsese

Pétrole, cupidité et trahison: le dernier film de Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon" narre les meurtres ayant ciblé le peuple amérindien Osage pour accaparer leurs richesses issues du pétrole, dans l'Oklahoma au début du XXe siècle.

Un récit sombre qui semble tout droit sorti de l'esprit de scénaristes d'Hollywood mais s'ancre pourtant dans des faits bien réels, documentés dans le livre de David Grann "La Note américaine", paru en 2017 et ayant inspiré le long-métrage qui sort le 20 octobre aux Etats-Unis, deux jours plus tôt en France.