Kyo: après une pause de dix ans, le groupe a-t-il pensé à tout arrêter?

Après presque 30 ans de carrière, Kyo est toujours là. Pourtant, le groupe a connu une pause de dix ans et s’est déjà interrogé sur l’idée de faire autre chose que de la musique. Retour sur ces moments de doute et leur envie de continuer.

"Ce qui est atypique dans notre parcours, c’est qu’on a arrêté la musique ensemble pendant presque dix ans", explique Benoît Poher. Un recul qui leur a permis de retrouver du plaisir lorsqu’ils sont remontés sur scène. "Quand on s’est remis à jouer, on a redécouvert la joie de partager ces moments avec le public".

Ont-ils pensé à tout arrêter ?

Se poser la question d’une autre vie que celle d’artiste est inévitable après tant d’années. Benoît Poher le reconnaît volontiers : "C’est toujours étonnant de se dire qu’on va faire la même chose toute sa vie. On peut être curieux de voir autre chose". Mais la passion de la musique l’emporte toujours : "Tant qu’on prend du plaisir, c’est difficile d’envisager une autre voie".

Même si le groupe a connu des tensions, l’idée d’une séparation définitive ne s’est jamais imposée. "Forcément, en 30 ans de carrière, on est passés par des disputes. C’est humain. Mais jamais au point de se dire qu’on arrête tout", confie Nicolas Chassagne. "C’est comme une famille : on s’embrouille, mais au final, on reste ensemble".

Finalement, cette pause a été une respiration plus qu’un point final. Kyo est de retour sur scène, avec un public toujours fidèle et un nouvel album en préparation. Un premier single est attendu avant l’été, preuve que l’aventure continue. "On prend toujours autant de plaisir, et c’est ça qui compte", conclut Benoît Poher.