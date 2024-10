La fiction "Les enfants rouges"remporte le Bayard d'Or du FIFF

Le jury pour la compétition longs métrages était présidé par le réalisateur et producteur suisse Frédéric Baillif. Il se composait également du comédien français Karim Leklou, de la comédienne québécoise Nahéma Ricci, de la réalisatrice et scénariste belge Paloma Sermon-Daï, et enfin d'Alex Moussa Sawadogo, délégué général du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Onze autres films étaient en compétition: "Aimer perdre" de Harpo Guit et Lenny Guit, "Didy" de François-Xavier Destors et Gaël Kamilindi, "Disco Africa: une histoire malgache" de Luck Razanajaona, "Fuga" de Bénédicte Liénard et Mary Jiménez, "Leurs enfants après eux" de Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma, "Lucy Grizzli Sophie" d'Anne Emond, "Planète B" d'Aude Léa Rapin, "La plus précieuse des marchandises" de Michel Hazanavicius, "Le quatrième mur" de David Oelhoffen, "Sauvages" de Claude Barras, et enfin "Saint-Ex" de Pablo Agüero.