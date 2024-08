La Sabam a distribué 3,7 millions d'euros l'an dernier aux professionnels du théâtre pour leurs pièces, spectacles de danse, de stand-up et comédies musicales, a indiqué lundi la société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs. Ces revenus sont en hausse de 35% par rapport à 2022.

Trois œuvres flamandes s'illustrent sur le podium des productions les plus rentables dans le répertoire de la Sabam ces derniers mois. La première place revient à la comédie musicale "Gaston & Leo - De Hommage Musical". La pièce retrace la genèse du duo comique flamand composé par Gaston Berghmans et Leo Martin. "Red Star Line" de Studio 100 occupe la deuxième position. Inspiré de nom de la compagnie maritime fondée à Anvers au 19e siècle, le spectacle s'attache à l'histoire d'un couple ballotté entre sa vie sur le Vieux continent et l'appel du rêve américain. Enfin, "Tot altijd" complète ce top 3.

Sur la quatrième marche, le spectacle en français de Véronique Gallo baptisé "Femme de vie" décortique la quarantaine au féminin.

Le spectacle de stand-up porté par Inno JP "True story" et "Patiente, mon cœur" de l'Opéra royal de Wallonie Liège se distinguent également dans le top 10.

"Le théâtre fleurit plus que jamais. Après la crise du coronavirus qui a forcé les théâtres et espaces culturels à garder portes closes durant de longs mois, le secteur et le public avaient soif de nouvelles créations. Et ce n'est pas fini", s'est réjouie Sylvie Godefroid de la Sabam.