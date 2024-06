L'actrice française Isabelle Huppert, Prix Lumière 2024

L'actrice et productrice française Isabelle Huppert, 71 ans, recevra le Prix Lumière lors de la 16e édition du Festival international de cinéma de Lyon, qui aura lieu du 12 au 20 octobre, ont annoncé jeudi ses organisateurs.

"Isabelle Huppert est l'une des actrices françaises les plus célèbres et les plus célébrées au monde", saluent-ils dans un communiqué. "Sa carrière embrasse une part immense de l'histoire du cinéma contemporain".