L'artiste belge Octave Landuyt est décédé à l'âge de 101 ans

Au cours de sa longue carrière, Octave Landuyt a notamment réalisé des peintures, des sculptures et des bijoux. Il a également conçu des décors et des costumes d'opéra. L'artiste a même fait une incursion dans la fabrication de meubles et de tapisseries. Son œuvre a été exposée en Belgique et à l'étranger dans de grands musées. Son style était le plus souvent surréaliste, avec des figures humaines et animales déformées.

Quelques-unes de ses réalisations peuvent être admirées dans l'espace public comme ces quatre bas-reliefs ronds, posés dans des cadres en forme de portique sur le marbre blanc veiné de noir du hall de la station de métro Porte de Namur à Bruxelles. Ces pièces "suggèrent, par des combinaisons de visages et de mains, les quatre stades de la vie de l'homme : la naissance, l'amour, le monde adulte et la mort. L'œuvre est intitulée "Het Uiteindelijk Verkeer", précise la Stib sur son site internet.