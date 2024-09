Le Beatles Day à Mons fêtera ses 35 ans le 5 octobre

Les organisateurs annoncent que la programmation 2024 sera axée sur le thème "With a Little Help from my Friends (avec un peu d'aide de mes amis", chanson des Beatles co-écrite par John Lennon et Paul McCartney et qui figure sur l'album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" sorti en 1967.

L'édition 2024 du Beatles Day permettra de donner un éclairage tout particulier sur les 60 ans du concert des Beatles à l'Olympia à Paris, sur le premier concert des "Fab Four" aux Etats-Unis, sur l'enregistrement de "Can't buy me love" dans les Studios de Boulogne-Billancourt (Fra).