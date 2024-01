Le documentaire belge "Hawar, nos enfants bannis" primé au Fipadoc à Biarritz

Le long-métrage belge "Hawar, nos enfants bannis", réalisé par la reporter de guerre Pascale Bourgaux et co-produit par la RTBF, a été récompensé vendredi soir lors du festival international du documentaire Fipadoc à Biarritz, dans le sud-ouest de la France, a annoncé la réalisatrice.

Fruit de huit années d'enquête, le film raconte la souffrance des femmes yazidies, enlevées lors de l'invasion de l'Irak par Daesh en 2014 et violées par des djihadistes. Le documentaire met en lumière le dilemme dans lequel se retrouvent ces femmes qui doivent choisir entre leur communauté ou leur bébé né de ces viols.

Le long-métrage a été récompensé du prix pour les femmes dans les médias, lors de ce festival qui attire 32.000 spectateurs, et présente une sélection de 177 oeuvres.

Le documentaire suit spécifiquement le parcours d'Ana (prénom d'emprunt) qui s'apprête à traverser le Kurdistan en cachette pour revoir sa fille Marya après quatre ans de séparation. Particularité du film: pour préserver son identité et sa sécurité, Ana doit rester anonyme et n'est donc jamais filmée de face.

"C'est un grand pas pour la cause des survivantes yazidies séparées de force de leurs enfants nés des viols par les djihadistes de Daech. Un sujet tabou et largement méconnu du public et des institutions internationales", a commenté Pascale Bourgaux en réaction à son prix.

Ce n'est pas la première fois que Pascale Bourgaux voit son travail récompensé. La journaliste de guerre a par le passé obtenu plusieurs prix internationaux pour ses reportages, documentaires et livres en Syrie, Irak, Iran et Afghanistan.