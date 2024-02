Le Magritte d'honneur sera décerné à l'actrice Aurore Clément

En 1978, après une jeunesse difficile, elle entame avec Chantal Akerman une relation cinématographique longue de 25 ans et riche de six longs-métrages. Dans "Les Rendez-vous d'Anna", Aurore Clément incarne le rôle-titre, une cinéaste qui parcourt l'Europe pour présenter son film. L'actrice dira de ce rôle percutant: "Anna c'est moi, c'est nous tous, c'est nous toutes".

Aurore Clément se prête également au jeu des expérimentations cinématographiques de Chantal Akerman, participant à "Lettre d'une cinéaste", autoportrait ludique qui raconte la journée d'une réalisatrice, avec le renfort de son actrice. Elle apparaît encore dans "Les années 80", documentaire qui retrace les coulisses de la préparation de la future comédie musicale "Golden Eighties" que Chantal Akerman tournera quelques mois plus tard.

La carrière de l'actrice s'illustre également par une filmographie éclectique qui la voit travailler pour de nombreux réalisateurs italiens tels que Dino Risi, Mario Monicelli et Mauro Bolognini. Aurore Clément tourne également pour Francis Ford Coppola dans "Apocalypse Now" (Palme d'or à Cannes en 1979) Wim Wenders dans "Paris Texas" (Palme d'or à Cannes en 1984), Claude Chabrol ("Les fantômes du Chapelier) et Serge Gainsbourg ("Stan the Flasher").

Au théâtre, elle joue des textes de Tchekov, Marguerite Duras ou Oscar Wilde, sous la direction de Simone Benmussa, Isabelle Nanty, Robert Kuperberg.