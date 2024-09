Le pape François en visite surprise aux jeunes lors du festival Hope Happening au Heysel

Le pape François, âgé de 87 ans, a effectué une visite impromptue aux quelques milliers de jeunes réunis sur le plateau du Heysel, à Bruxelles lors du festival religieux Hope Happening. La surprise a été partagée par le Vatican sur le réseau social X et confirmée par l'organisation de l'événement.

Plusieurs centaines des 5.650 jeunes participants ont accueilli avec ferveur le chef de l'Église catholique lorsque celui-ci est apparu.

Pensé pour les 12-30 ans, Hope Happening a été mis sur pied par une quarantaine d'associations chrétiennes de jeunes en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, avec le soutien de la Conférence épiscopale de Belgique. Il propose des pèlerinages, des ateliers créatifs sur la foi et la spiritualité, un festival de musique ou encore une "Night of Hope" offrant la possibilité de passer la nuit dans un camping spécialement aménagé pour l'occasion à l'intérieur des palais du Heysel.