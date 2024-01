Le photographe Richard Avedon, "faiseur d'icônes", en majesté à Paris

Présentée jusqu'au 2 mars Galerie Gagosian, à Paris, en accès libre, l'exposition met en lumière l'influence de l'un des plus grands photographes de mode, décédé en 2004, au style inventif et raffiné, immédiatement reconnaissable.

Chaplin avec des cornes de diable, Tina Turner en mini robe Azzaro, la mannequin Dovima entre deux éléphants... les plus célèbres portraits du photographe américain Richard Avedon, surnommé "le faiseur d'icônes", sont réunis à Paris à l'occasion du centenaire de sa naissance.

Richard Avedon, qui a travaillé plus de quarante ans pour les magazines Vogue et Harper's Bazaar, a immortalisé aussi les plus grandes personnalités du XXe siècle, de Marilyn Monroe au Dalaï-lama, en passant par Brigitte Bardot, les Beatles, Coco Chanel, Andy Warhol, Alberto Giacometti ou encore le danseur étoile Rudolf Noureev.

Après une grande rétrospective l'an dernier à New York, la galerie Gagosian présente "The Family", une exceptionnelle série de 1976 composée uniquement d'hommes politiques américains posant à l'occasion du bicentenaire des États-Unis.

De la photo de mode à la guerre du Vietnam, "le style d'Avedon est absolument incroyable. Pendant toute sa carrière, il a repoussé les limites de la technique du portrait. Il a créé les plus importantes images du XXe siècle", a souligné Serena Cattaneo Adorno, directrice de la Galerie Gagosian, à l'AFP.