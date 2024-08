Le système de revente de tickets dans le collimateur de Test Achats

Toute personne souhaitant revendre un ticket pour le Pukkelpop doit le faire par le biais du service d'échange du festival. Test Achats accepte mal que cette opération soit majorée de 16 euros de frais administratifs. L'organisation de défense des consommateurs passe les festivals de musique à la loupe cet été et remettra prochainement ses griefs à l'inspection économique du SPF Economie.

"Nous avons constaté plusieurs éléments qui n'étaient pas très favorables aux consommateurs", explique une porte-parole de l'association. "Nous allons rassembler tout cela et présenter notre dossier au SPF Economie." Test Achats pointe notamment le système de revente de tickets pratiqué par les organisateurs du Pukkelpop qui se tient de jeudi à dimanche à Kiewit (Limbourg). Selon les directives du SPF pour les festivals, une commission peut être réclamée dans ce genre de transaction, pour autant qu'elle soit "raisonnable et justifiable", ce qui ne semble pas être le cas ici, poursuit la porte-parole.

Dans le monde des festivals en général, Test Achats voit revenir un certain nombre de pratiques inquiétantes pour les consommateurs. Les systèmes de paiement sans cash sont ainsi critiqués. Un festivalier de Rock Werchter qui aura chargé un certain montant sur son bracelet devra laisser 3,5 euros, le montant d'un "Coin", s'il veut récupérer sa mise en espèces. "Et vous êtes obligé de recourir à ce système de paiement", constate la porte-parole. Test Achats souligne en outre que ces jetons, virtuels ou physiques, doivent être achetés par tranche de cinq ou dix.