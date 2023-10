Le travail d'illustrateur de Tim Burton à découvrir à Bruxelles

Jusqu'au 4 février, "Tim Burton's Labyrinth" propose un parcours de 15 pièces au public. Dans ce dédale, le visiteur décide lui-même la porte à ouvrir pour pénétrer dans la pièce suivante. Chaque espace correspond à un thème cher à l'artiste, comme les animaux, la mort, les monstres... Outre des chapitres de son livre "L'Art de Tim Burton", l'oeuvre cinématographique du réalisateur est mise en valeur, notamment au travers d'installations immersives et interactives qui donnent vie à ses dessins, peintures et photographies produits depuis plus de 40 ans.

Des statues grandeur nature de personnages phares de ses films intègrent la scénographie, comme Edouard et ses fameux ciseaux. Johnny Depp, qui a brillamment interprété le personnage de ce film sorti en 1990, a confié qu'il ne lui avait fallu qu'un petit dessin du cinéaste pour percevoir toute la dimension du rôle qu'il devait camper.