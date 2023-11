Lenny Kravitz en tête d'affiche du festival Rock Werchter

Le chanteur, connu pour ses tubes "Always on the run", "Are you gonna go my way", "It ain't over 'til it's over" et "Let love rule", est décrit comme "un Dieu du rock" par les organisateurs du festival Rock Werchter. Il présentera sur la plaine brabançonne son douzième album studio, "Blue Electric Light", prévu pour le 15 mars 2024.

Le festival avait déjà confirmé précédemment les venues du groupe de rock italien Måneskin, de la chanteuse pop Dua Lipa et des rockeurs américains de Foo Fighters en têtes d'affiche de l'édition 2024. D'autres artistes ont également été annoncés ces dernières semaines comme Yungblud, Snow Patrol, Khruangbin, Róisín Murphy, Royal Blood et Michael Kiwanuka.