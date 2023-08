Les Nuits de Septembre à Liège sur le thème de l'utopie

Bien que centré sur la musique ancienne, le festival Les Nuits de Septembre privilégie aussi des expériences originales mêlant chefs-d'œuvre du passé, musiques du monde et créations contemporaines. L'événement s'ouvrira le 1er septembre, à l'église Saint-Jacques, avec le concert "A Room of Mirrors" qui réunira les ténors Zachary Wilder et Emiliano Gonzalez Toro ainsi que l'ensemble I Gemelli. On peut aussi épingler les trois concerts d'artistes "découvreurs de répertoire" programmés durant le week-end des 16 et 17 septembre ou encore le concert de clôture à la Salle Philharmonique, le 1er octobre, en compagnie de la soprano Sandrine Piau et ses complices Jérôme Correas et Les Paladins sur des airs d'opéras de Haendel.

À noter que, outre le cistre (instrument à cordes pincées, NDLR), le festival liégeois sera aussi l'occasion de (re)découvrir plusieurs autres instruments rarement entendus à Liège comme l'organetto, le plus petit membre de la famille des orgues, ou encore le traverso, flûte traversière baroque.