L'exposition immersive "Harry Potter : Visions of Magic" ouvre ses portes à Tour et Taxis

Les fans de la saga Harry Potter pourront glisser leurs pas dans ceux de leur sorcier préféré dès le vendredi 26 juillet, à travers l'exposition "Harry Potter : Visions of Magic", installée sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles. Après une première ouverture à Cologne, en Allemagne, l'expérience immersive fait ainsi étape dans la capitale belge, jusqu'au 3 novembre prochain au minimum.

L'exposition guide les visiteurs à travers plusieurs lieux emblématiques des films Harry Potter et les immerge dans le monde imaginé par J.K. Rowling à l'aide d'effets sonores et visuels, pour une visite d'environ une heure. Les fans de la saga pourront notamment embarquer dans le "Magicobus", qui les emmènera dans une course folle à travers Londres, ou découvrir les recoins secrets du "Ministère de la Magie".

Des baguettes magiques distribuées à l'entrée permettent également aux visiteurs de révéler des objets et des animations cachées au travers des huit différentes salles de l'exposition, réparties sur près de 3.000 mètres carrés.