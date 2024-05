L'Inc'Rock Festival ne se déroulera que sur une journée au lieu de trois

L'Inc'Rock Festival, qui devait initialement se tenir les 17, 18 et 19 mai sur le site de la carrière d'Opprebais, à Incourt (Brabant wallon), est contraint de réduire la voilure et ne se tiendra finalement que le samedi 18 mai, rapportent vendredi L'Avenir et la chaîne de télévision régionale TV Com. Les ventes de tickets de cette 20e édition sont jugées insuffisantes pour assurer la tenue du festival sur trois jours.