Mettre la main sur le Colisée: à Madrid, un musée pour que les aveugles découvrent les monuments

"Il y a tellement de petits détails, tellement! Regarde le toit, comme il est étrange!", s'enthousiasme José Pedro Gonzalez devant la reproduction en bois de la célèbre basilique de Barcelone imaginée par Gaudi, environ 137 fois plus petite que l'originale, et qui mesure environ 1 mètre.

Du bout des doigts, José Pedro et Marina cherchent l'entrée de la Sagrada Familia, explorent sa façade, puis remontent le long d'une tour: à Madrid, un musée expose des maquettes de monuments du monde entier pour permettre aux aveugles de les découvrir grâce au toucher.

En bois, en métal, en résine, en pierre, les maquettes permettent aux visiteurs, qu'ils aient des problèmes de vue ou non, de toucher les bâtiments, une expérience sensorielle imaginée pour les aveugles.

Créé en 1992 par la Once, la puissante organisation nationale des aveugles espagnols qui compte 71.000 affiliés, le musée typhlologique de Madrid (du grec tuphlós: aveugle) accueille 37 reproductions de monuments inscrits pour la plupart au patrimoine de l'humanité.

"La Sagrada Familia, je ne me l'imaginais pas comme ça... Ca surprend beaucoup, car tu te fais une idée générale de comment est le monument, comment est l'espace", explique Marina Rojas.

"Il n'y a pas d'autre endroit dans le monde qui compte un musée comme celui-ci", explique Mireia Rodriguez, la guide du musée, elle-même mal-voyante. "Il y a bien d'autres musées pensés pour un public avec des handicaps visuels, mais ils n'ont pas ce genre de collection".

La loterie et les jeux à gratter de la Once, dont raffolent les Espagnols, rapportent 2,5 milliards d'euros par an, qui permettent de financer les salaires des quelque 72.000 employés, dont 61% de personnes handicapées.

Ces revenus permettent également de réaliser d'autres investissements, dont ce musée madrilène, qui a accueilli 16.000 visiteurs en 2023, et présente aussi des oeuvres d'art réalisées par des artistes présentant un handicap visuel, ainsi qu'une zone exposant le matériel utilisé depuis le début du XIXe siècle jusqu'aux années 1980 pour offrir aux personnes aveugles un accès à la culture, comme les livres en braille.